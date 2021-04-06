Нарушения в контракте на ремонт сквера «Алое поле» в Челябинске с ИК-2 подтвердил суд

Из работ на 33,7 млн руб. ИК-2 выполнила работ на 10,4 млн рублей Фото: Сергей СОТНИКОВ

Контракт администрация Челябинска с исправительной колонией № 2 на работы в сквере «Алое поле» на 33,7 млн рублей заключен с нарушениями. Апелляционный суд подтвердил это решение Челябинского УФАС.

Как пояснили в УФАС, при заключении контракта с единственным поставщиком есть обязательное условие — исполнение работ своими руками.

— В ходе проверки выяснилось, что непосредственно колонией были выполнены работы только на сумму 10,4 млн рублей. Остальные работы произведены по договорам субподряда, — уточнили в УФАС.

Как рассказывала ранее КП-Челябинск замруководителя Челябинского УФАС Влада Ливончик, антимонопольные службы не раз выявляли подобные нарушения в контрактах с предприятиями уголовно-исполнительной системы, как с единственным поставщиком.

Так, например, во время проверки контракта на благоустройство дороги в аэропорт с ИК-2 на 84,7 млн рублей выяснилось, что колония заключила около 65 контрактов с субподрядчиками. По факту лично ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области выполнила работ на 4 млн рублей.

Еще один пример — контракт ИК-18 с МКУ «Управление капитального строительства» на строительство пожарно-питьевого водопровода к поселку Пресная плотина Магнитогорска. Цена контракта — 21,1 млн рублей, а работы, выполненные самостоятельно, не превысили 20% от цены контракта.

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