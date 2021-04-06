Шесть миллиардеров из Челябинской области попали в список богатейших людей планеты по версии Forbes

Состояние Рашникова оценили в 11,2 млрд долларов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира, в который вошли сразу несколько предпринимателей из Челябинской области. Самым состоятельным южноуральцем оказался глава ММК Виктор Рашников — он поднялся на пять позиций за год и занял 195 строчку рейтинга, а его богатства оценили в 11,2 млрд долларов. Год назад бизнесмен занимал 200 место с 7,3 млрд долларов.

С 648 на 369 место поднялся глава компании РМК Игорь Алтушкин — его состояние выросло за год с 3,1 млрд до 7 млрд долларов. Красивая строчка 1111 досталась Константину Струкову, президенту УК «Южуралзолото Группа компаний», который владеет 2,8 млрд долларов.

1580 строчку в списке занял Игорь Рыбаков с 2 млрд долларов — это в два раза больше, чем у него было год назад, а глава сети «Красное&Белое» Сергей Студенников теперь на 1750 месте — у него 1,8 млрд долларов. В прошлом году Рыбаков и Студенников вместе располагались на 1990 месте.

В топ богачей вернулся глава ЧТПЗ Андрей Комаров. Последний раз он был в списке Forbes аж в 2011 году на 1140 месте, теперь же его состояние оценивают в 1,2 млрд долларов, за что он и получил 2378 строчку рейтинга.

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