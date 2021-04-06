В центре Челябинска маршрутка на скорости влетела в иномарку

Фото: читательница КП-Челябинмк
Авария произошла около 6 часов вечера недалеко от остановки Детского мира в Челябинске. Как рассказывает читательница «комсомолки», столкнулись иномарка и маршрутка №86
—Попала в аварию, когда в маршрутке ехала. Водитель на скорости врезался в бочину Volkswagen, — рассказала читательница КП-Челябинск.
После аварии всех пассажиров маршрутки высадили на месте. Пострадавших нет. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.
Фото: читательница КП-Челябинмк
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