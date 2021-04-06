В час пик в центре Челябинска столкнулись автобус с троллейбусом

Фото: скриншот с видео / камеры «Интерсвязи»
В Челябинске на перекрестке улиц Ленина и Энгельса в 17:35 возникло ДТП с участием общественного транспорта. Троллейбус поворачивал направо, а вместе с ним на соседней полосе тот же маневр начал делать автобус ПАЗ. В результате произошло столкновение.
— По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
После аварии возникла небольшая пробка. Однако она стала еще сильнее после того, как к перекрестку в 17:45 подъехал еще один троллейбус. Судя по кадрам с камеры наблюдения, ему не хватило места для разворота из-за ДТП. В итоге сразу 3 единицы общественного транспорта застряли на дороге.
Фото: скриншот с видео / камеры «Интерсвязи»
Разъехаться всем удалось только в 17:52. После этого пробка на перекрестке постепенно сошла на нет.
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