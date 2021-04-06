Сотрудник ГИБДД из Каменска-Уральского спас людей во время пожара в Челябинской области

Сергей Стафеев за одно утро смог спасти жизни двух человек. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Старший инспектор дежурной группы отдельного батальона ДПС ГИБДД Каменска-Уральского Сергей Стафеев спас людей из горящего дома в селе Багаряк в Челябинской области. Он сделал это, когда находился в гостях у своих родственников, пишет редакция КП-Екатеринбург.

Все произошло ранним утром. Сергей Стафеев проезжал на машине мимо частных домов и заметил, что из-под кровли одного из них шел сильный дым. После этого он попросил свою жену и тещу вызвать сотрудников МЧС, а сам тем временем побежал к горящему зданию.

Прибыв к месту пожара, инспектор ГИБДД начал громко стучать по окнам дома, чтобы разбудить его жильцов. И у него получилось. Затем Сергей помог погорельцам выбраться из помещения через окно. Вскоре к месту происшествия прибыли МЧС и скорая помощь. Пожарные занялись тушением огня, а врачи — осмотром спасенных инспектором людей.

— В результате действий полицейского пожарным удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на надворные постройки и соседние избы, — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Спасенными из огня оказались женщина и 82-летний мужчина, который получил ожоги тела. Госпитализация ему не потребовалась. После того, как жильцов сгоревшего дома осмотрели врачи, Сергей предложил погорельцам временно пожить у его родственников, поскольку здание нуждается в ремонте. И они согласились.

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