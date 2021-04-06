Жильцов копейского барака, оставивших на снегу надпись SOS, расселят досрочно

Фото: ОНФ по Челябинской области
Жильцы барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске Челябинской области неоднократно жаловались на ужасные условия проживания еще с 2011 года. Однако на их проблему должным образом не обращали внимание. В итоге отчаявшиеся жильцы решили пойти на крайние меры: из обломков здания выложили на снегу огромную надпись SOS.
Это событие обсуждалась в СМИ как на уровне самого города, так и всего региона. Произошедшим даже заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку и выдало должностному лицу мэрии предостережение о недопустимости бездействия при содержании аварийного жилого фонда. Теперь жильцам барака должны предоставить новое жилье до 1 июня 2023 года.
Ситуацией вокруг надписи SOS интересуются также активисты ОНФ. Они намерены вместе с прокуратурой выяснить, почему жильцы барака не попали в программу переселения до 2021 года.
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