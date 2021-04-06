Житель Челябинской области незаконно переправил запчасти от танков в Армению

Военную продукцию мужчина хотел переправить через курьерскую службу. Фото: Уральское таможенное управление

В Челябинской области один из жителей попытался незаконно переправить через границу РФ в Армению запчасти от танка. Однако был задержан за попытку контрабанды.

Продукцию военного назначения – 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора – мужчина пытался переправить через курьерскую службу. Для этого он подделал документы на экспорт и скрыл с помощью краски идентификационные номера.

Однако осуществить задуманное мужчине не удалось. Сотрудники Уральского таможенного управления в итоге выявили попытку контрабанды. Нарушителя задержали, а военную продукцию изъяли.

— Отправляемые стабилизаторы являются продукцией военного назначения, вывоз за пределы государства которой осуществляется на основании лицензии выдаваемой ФСВТС России. У отправителя разрешительных документов на экспорт не было. Более того, он признался в попытке контрабанды образов комплекта военной техники, — сообщил начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.

В отношении жителя Челябинской области за контрабанду военной продукции было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.

Фото: Уральское таможенное управление

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