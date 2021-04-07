В Челябинске на пешехода упал дорожный знак

Фото: социальные сети

В Челябинске на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина на пешехода упал дорожный знак. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжающей машины — судя по кадрам, все случилось 6 апреля во втором часу дня. На перекрестке стояли двое людей, которые собирались переходить дорогу, и в какой-то момент на одного из них упал знак «Пешеходный переход». После этого человек упал.

Мы обратились за комментарием в ГИБДД Челябинска.

— Это было еще позавчера, но это и не ДТП, а просто знак упал. — рассказали в ГИБДД Челябинска. — То, что он упал — это недостаток. Если бы на него наехали, и он упал на пешехода, это было бы ДТП, а когда он сам падает — это не ДТП.

В ГИБДД также уточнили, что за дорожные знаки в городе отвечает Комитет дорожного хозяйства, а устанавливают их подрядчики, одним из которых является СМЭУ ГАИ. Мы дозвонились и туда, но там сотрудники оказались не в курсе инцидента.

— КДХ ничего не передавал, такой заявки не было, — рассказали в СМЭУ. — Если был сильный ветер, то бывает такое, что не выдерживает знак.

Как сильно пострадал человек, на которого рухнул знак, кто должен отвечать за инцидент, и когда знак поставят на место, все еще неизвестно. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы направили запрос в администрацию города, но на момент публикации комментарий от мэрии не поступил.

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