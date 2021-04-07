В Челябинской области женщина устроила аварию, выехав на встречную полосу

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне, 6 апреля, в 09:45 в Уйском районе Челябинской области. 41-летняя женщина ехала за рулем автомобиля ВАЗ-21101, и в какой-то момент начала обгонять попутную машину. Однако на встречной полосе ехал ВАЗ-21150, в котором сидел 66-летний мужчина. Автоледи не рассчитала расстояние до встречной легковушки, и машины столкнулись.

— В результате происшествия оба водителя получили травмы и были госпитализированы в больницу города Чебаркуль, все они жители Уйского района, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что женщина, устроившая ДТП, ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru