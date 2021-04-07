В Челябинске из Макдональдса мужчину увезли на скорой

Фото: читатель КП

В Челябинске из Макдональдса, который находится в ТРК «Урал», на машине скорой скорой увезли мужчину. Инцидент произошел сегодня около 12:00. Как рассказали в Горздраве, с мужчиной все в порядке, за исключением того, что он сильно пьян.

— Гемодинамика стабильная, с алкогольным опьянением мужчину отвезли в ГКБ № 1, — рассказали КП-Челябинск в Горздраве.

Оказалось, что 31-летний мужчина пришел в ресторан около 08:00 со своим комбо: бутылка водки и бутерброды. Выпив и закусив, мужчина решил подытожить свое культурное утро сладким сном и отправился прямиком в объятия Морфея. Сотрудникам Макдональдса такой расклад не очень понравился, и они попытались разбудить посетителя, уснувшего на столе. После череды неудачных попыток администратор все же позвонил в скорую помощь, приехали медики и забрали мужчину. Сегодня в ресторане навынос была не только еда, но и посетитель.

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