Сотрудника мэрии Челябинска оштрафуют за нарушения в многомиллионных закупках

Фото: администрация Челябинска

Челябинское УФАС нашло нарушения в работе сотрудников мэрии при оформлении многомиллионных закупок. Речь идет о работах по ремонту городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Дорожная сеть».

Комитет дорожного хозяйства заключил два контракта на общую сумму 287 млн рублей, однако не соизволил оформить документы как положено. В документации было указано, что претендующий на победу подрядчик должен иметь при себе производственные мощности, а именно асфальтобетонные заводы и установки для производства асфальтобетонных смесей с определенной производительностью. Такая формулировка антимонопольной службе не понравилась.

— Так, отсутствует информация относительно определения лучших условий исполнения контракта по данному показателю, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

На работника мэрии, ответственного за закупку, в ближайшее время заведут дело об административном правонарушении.

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