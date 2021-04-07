РЖД запустит дополнительные поезда из Челябинска в Москву

У жителей Южного Урала появится дополнительная возможность уехать в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весной Уральский филиал АО «ФПК» (ОАО «РЖД») увеличит количество поездов сразу по нескольким востребованным направлениям. Поэтому у жителей Челябинска и его области появится возможность уехать в Москву на дополнительных электричках.

Так, поезд № 283/284 будет отправляться из Челябинска в Москву 28 апреля и 9 мая в 04:38 (здесь и далее время местное). А уезжать из столицы обратно он будет 29 апреля и 10 мая в 22:36.

Поезд № 189/190 будет курсировать из Челябинска в Москву 28 апреля в 23:20, а также 9 мая в 16:10. А уезжать из столицы обратно он станет 30 апреля в 15:34 и 11 мая в 11:46.

— Маршруты поездов пройдут через Сызрань, Самару, Уфу, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Приобрести билеты на дополнительные поезда можно на железнодорожных кассах или на сайте РЖД, а также в официальном мобильном приложении.

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