На Северо-Западе Челябинска ограничат движение сразу на двух участках улиц

За работы по обновлению дороги отвечают два подрядчика. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Мэрия Челябинска объявила о начале дорожного ремонта на Комсомольском проспекте. В связи с этим будет ограничено движение сразу на двух участках: от улицы Чайковского до Чичерина и от улицы Каслинской до Свердловского проспекта.
Ремонтные работы ведут два подрядчика. Один из них уже приступил к замене бордюрного камня. Как заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, планируется постепенное обновление всей дороги Комсомольского проспекта.
— Будет решена давняя проблема, на которую обращали внимание автомобилисты. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей 40 лет Победы, где ежегодно происходит вздутие полотна. На этом участке предусмотрена полная замена грунта, — добавил Куляшов.
Также на Комсомольском проспекте в скором времени сделают выделенную полосу для общественного транспорта, а также велодорожки. Кроме того, будут перестроены и парковочные карманы. Их оснастят точками въезда и выезда для того, чтобы машины не мешали велосипедистам и транспорту.
Ремонт ведется в рамках федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить все работы по обновлению дорожного полотна Комсомольского проспекта власти рассчитывают уже к началу сентября.
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