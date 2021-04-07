На Северо-Западе Челябинска ограничат движение сразу на двух участках улиц

За работы по обновлению дороги отвечают два подрядчика. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Мэрия Челябинска объявила о начале дорожного ремонта на Комсомольском проспекте. В связи с этим будет ограничено движение сразу на двух участках: от улицы Чайковского до Чичерина и от улицы Каслинской до Свердловского проспекта.

Ремонтные работы ведут два подрядчика. Один из них уже приступил к замене бордюрного камня. Как заявил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, планируется постепенное обновление всей дороги Комсомольского проспекта.

— Будет решена давняя проблема, на которую обращали внимание автомобилисты. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей 40 лет Победы, где ежегодно происходит вздутие полотна. На этом участке предусмотрена полная замена грунта, — добавил Куляшов.

Также на Комсомольском проспекте в скором времени сделают выделенную полосу для общественного транспорта, а также велодорожки. Кроме того, будут перестроены и парковочные карманы. Их оснастят точками въезда и выезда для того, чтобы машины не мешали велосипедистам и транспорту.

Ремонт ведется в рамках федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить все работы по обновлению дорожного полотна Комсомольского проспекта власти рассчитывают уже к началу сентября.

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