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Общество7 апреля 2021 17:51

В Челябинской области ожидаются затяжные дожди со снегом

Рассказываем, как долго будет длиться непогода
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Снег на Южном Урале еще не успел окончательно растаять

Снег на Южном Урале еще не успел окончательно растаять

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Похоже, что жителям Челябинской области не удастся в этом году в полной мере насладиться теплыми весенними днями. На регион с юга надвигаются дожди с мокрым снегом. По данным местного гидрометцентра, погода уже может испортиться сегодня вечером, 7 апреля.

Осадки продолжатся и 8 апреля. Синоптики обещают, что в этот день будет облачно с прояснениями. А утром в отдельных районах ожидается гололедица. Поэтому погоде был присвоен желтый уровень опасности.

Отметим, что ночью 8 апреля температура воздуха будут достигать до +2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.

По данным сайта Гисметео, погода должна будет улучшиться в Челябинской области только к выходным. Однако после небольшой паузы в регион осадки вернутся вновь уже 12 апреля.

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