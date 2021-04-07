В Челябинске девушка купила у мошенника несуществующего щенка за 10 тыс. рублей

За продажу несуществующего щенка продавцу грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдел полиции Центрального района Челябинска обратилась 28-летняя девушка. Она рассказала, что нашла на одном из интернет-сайтов объявление о продаже щенка и договорилась о его покупке. Однако, перечислив 10 тысяч рублей, желаемого она в итоге не получила. Продавец перестал выходить на связь.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. Он рассказал, что щенка у него изначально в наличии не было. А объявление выложил на сайт, чтобы обогатиться за счет доверчивых граждан.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Продавцу собаки была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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