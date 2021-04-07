Жительница Челябинской области притворилась учительницей и получила от минобра миллион рублей

Женщина приняла участие в программе «Земский учитель», условия которого не стала выполнять Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Челябинской области, которая притворилась учителем и получила от министерства образования выплату в 1 млн рублей. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, преступление произошло в 2020 году. Жительница Южного Урала предоставила в региональный минобр документы и поддельный диплом о педагогическом образовании. Сделала она это для того, чтобы попасть в федеральную программу «Земский учитель». Ее участникам выдают выплату в 1 млн рублей, а за это они должны преподавать в сельской школе минимум 5 лет.

Однако дама, получив деньги, решила не выполнять условия программы. В школу, к которой ее прикрепили, предоставила фиктивный больничный лист, а потом вообще перестала отвечать на звонки сотрудников учебного учреждения.

Однако афера жительницы Челябинской области все-таки раскрылась. Ее задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Следственный комитет уже разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела продолжается.

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