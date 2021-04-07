Подрядчик ЮУЖД в Челябинской области подозревается в мошенничестве при ремонте железнодорожных платформ

Подрядчик также не выполнил часть работ, входящих в техзадание по договору Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области директор фирмы подозревается в незаконном присвоении денежных средств при ремонте железнодорожных платформ для ЮУЖД. В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2019 года подрядная организация в ходе ремонта на Южно-Уральской железной дороге решила сэкономить на материалах, чтобы извлечь из этого выгоду. Кроме того, фирмой также не была выполнена часть работ, входящих в техническое задание по договору.

— Своими преступными действиями подозреваемый причинил ЮУЖД материальный ущерб на сумму свыше 1 млн 900 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте. — Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с органами УФСБ России по Челябинской области

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, проводят выемку документов, а также занимаются опросом свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

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