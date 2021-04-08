На перекрестке в Ленинском районе Челябинска отключат светофор

Светофор должен заработать уже к обеду.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 8 апреля, в Челябинске отключат светофор перекрестке ул. Дзержинского и ул. Вагнера. Сигнализатор не будет работать с 09:30 до 11:30 из-за замены оборудования после ДТП. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
Также сейчас не работает светофор на перекрестке ул. Доватора — ул. Шаумяна из-за аварийного отключения.
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