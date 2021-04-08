На перекрестке в Ленинском районе Челябинска отключат светофор

Светофор должен заработать уже к обеду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 апреля, в Челябинске отключат светофор перекрестке ул. Дзержинского и ул. Вагнера. Сигнализатор не будет работать с 09:30 до 11:30 из-за замены оборудования после ДТП. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Также сейчас не работает светофор на перекрестке ул. Доватора — ул. Шаумяна из-за аварийного отключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru