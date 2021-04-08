В Челябинске трамвай сошел с рельсов и чуть не въехал в столб

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: читатель КП

Инцидент произошел сегодня днем, 8 апреля, в Металлургическом районе. Трамвай следовал по маршруту №3 и на улице 50-лет ВЛКСМ сошел с рельсов.

— Вагон едва не влетел в опору электропередач, — сообщил КП-Челябинск очевидец. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас движение трамваев на участке закрыто.

Скриншот: Яндекс Go

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