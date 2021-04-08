В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины

Сотрудники МЧС уже следят за ситуацией и выполняют действия для предотвращения прорыва плотины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Кизильского района Челябинской области сегодня, 8 апреля, ввели режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины недалеко от поселка Браиловский. Как сообщили в ГУ МЧС региона, эти меры были введены для того, чтобы превентивно выполнить противопаводковые мероприятия по расчистке отводного канала на Браиловском пруду.

— Нужно расчистить участок в обводном канале длиной в 4 метра, шириной в 5 метров и глубиной в 1 метр, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Заключен договор с ООО КизилДорстрой с целью привлечения необходимой тяжелой техники для проведения работ.

В ведомстве также уточнили, что в настоящий момент серьезной угрозы подтопления нет. Однако сама ситуация требует выполнения срочных мер.

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