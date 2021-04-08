Мэрия объявит аукционы по возобновлению работ на пяти долгостроях Челябинска

Мэрия Челябинска планирует завершить строительство этих объектов. Коллаж: natalyakotova.official / Instagram.com
Мэрия Челябинска планируют решить проблему с недостроенными домами сразу на 5 участках улиц. Власти уже начали масштабную работу по изъятию через суд объектов незавершенного строительства и продаже их на аукционах. Об этом заявила глава Челябинска Наталья Котова в своем Instagram.
— В настоящий момент запланированы аукционы по реализации недостроев на улицах Труда, Дзержинского, Батумской, Мамина, Яблочной, — сообщила Наталья Котова. — Каждое недостроенное здание на территории города находится в зоне моего пристального внимания. Мы работаем с каждым собственником. Да, бывает сталкиваемся с определёнными трудностями, но они нас не пугают.
Мэр Челябинска подчеркнула, что город должен полностью избавиться от недостроев. Поэтому она будет вести эту работу до логического завершения.
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