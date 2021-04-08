В Челябинске задержали школьницу с 15 свертками наркотиков

На подозрительное поведение подростка обратили внимание сотрудники Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задержание произошло накануне, 7 апреля, около 6 часов утра на Комсомольском проспекте в Челябинске. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования обратили внимание на девушку, поведение которой вызывало подозрение.

— При виде патрульного автомобиля девушка сменила направление своего движения, предприняв попытку скрыться. Она забралась под балкон первого этажа дома, расположенного по улице Ворошилова, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. — При виде сотрудников, гражданка скинула на землю 15 свертков.

Задержанной девушкой оказалась 16-летняя жительница Свердловской области. Ее доставили в отдел полиции Курчатовского района Челябинска. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении подростка.

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