Челябинский «Трактор» объявил о создании женской хоккейной команды

Новая команда будет выступать в Женской хоккейной лиге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский «Трактор» собирается создать команду для участия в Женской хоккейной лиге в сезоне 2021/2022. Она будет называться «Белые медведицы». Об этом сообщили в пресс-службе самого клуба.

— В ближайшее время руководством «Трактора» будет принято решение по составу тренерского штаба и начнется комплектование команды образца будущего сезона, — сообщили в челябинском клубе.

Отметим, что женский хоккей начал активно развиваться в Челябинске в середине 1990-х годов и до 2002-го. За это время команда сменила свое название три раза: «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998-2000) и «Казак-Уральский» (2000-2002). Однако наивысший успех к челябинским спортсменкам пришел в сезоне 2010/2011. Тогда они назывались «Факелом» и завоевали «бронзу» чемпионата России. В марте 2014 года женская команда вошли в систему «Трактора» и сменила название на «Белые Медведицы». Однако после одного проведенного сезона были расформированы. И теперь, спустя шесть лет, женский хоккей снова возвращается в Челябинск.

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