Последний заплыв этой зимой: миасские моржи закрыли сезон, окунувшись в ледяную воду

В конце марта моржи устраивали суточный заплыв. Фото: Моржи Миасса Ленинск/vk.com

Моржи Миасса, которые окунаются на озере Ленинск, закрыли сезон. Несмотря на тепло и подтаявший лед, любители похолоднее занырнули в прорубь. И даже провели прямой эфир в своей группе во «ВКонтакте».

— Ощущения супер, как заново родился, — делится впечатлениями морж Равиль.

А сегодня прорубь уже подтаявшая. Фото: Моржи Миасса Ленинск/vk.com

На видео заметно, что лед прилично подтаял, но прорубь еще на месте. Вокруг сидят рыбаки.

— Эту неделю еще отплаваем, можно еще нырять. Но, наверное, в этом сезоне последний раз, — говорят миасские моржи.

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов всеми способами уберечь людей от выхода на тонкий лед — выставить временные посты, запрещающие знаки, проводить разъяснительную работу.

А наш корреспондент решил узнать, ради чего челябинские рыбаки выходят на лед, рискуя жизнью. Репортаж читайте по ссылке.

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