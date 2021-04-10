Житель Челябинской области отдал 900 тысяч рублей «брокеру», чтобы заработать легких денег

Мужчина сам перевел мошенникам деньги Фото: "КП" Архив

35-летний житель поселка Зауральский Челябинской области отдал мошеннику, представившемуся брокером, почти 900 тысяч рублей. А когда прибыли не получил — пошел в полицию.

— Мужчина познакомился в социальной сети с девушкой. Она порекомендовала своего знакомого, который занимается инвестициями, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — «Брокер» рассказал, что можно вложить деньги и получить хорошую прибыль. И тогда пострадавший перечислил ему деньги.

Когда мужчина решил, что пора бы и проценты получить, телефоны «инвесторов» оказались недоступны. В полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. «Брокерам», когда их найдут, грозит до шести лет лишения свободы.

— Предложения о легком заработке поступают от мошенников. Общаясь якобы с брокерами, будьте бдительны. Прежде чем вкладывать свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии, — посоветовали в полиции.

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