В мэрии Челябинска отказались отключать отопление, несмотря на жару

Отрегулировать тепло можно в тех квартирах, где стоят регуляторы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на потепление в домах Челябинска пока не будут выключать отопление. В мэрии города сообщили, что скоро похолодает вплоть до заморозков.

— Отопительный сезон заканчивается не раньше того времени, когда температура +8 градусов держится не меньше пяти дней, — сообщили в мэрии. — Торопиться не стоит. Весенняя погода нестабильна, не исключено понижение температуры в апреле — мае. В предыдущие годы окончание отопительного сезона приходилось на 25 апреля — 9 мая.

В мэрии также рассказали, что собственники могут обратиться в управляющую компании и отрегулировать подачу тепла, а также вообще отключить отопление досрочно по протоколу собрания. Сейчас все котельные и ТЭЦ города работают по температурному графику с учетом климатических условий — температура в батареях меняется в зависимости от погоды.

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