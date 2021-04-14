В Челябинской области в водоотводном канале пруда нашли тело трехлетнего ребенка

Информация о ЧП поступила в вечернее время. Фото: ГУ МЧС региона

В городе Юрюзань Челябинской области трехлетний мальчик упал в воду. Он провалился в водоотводной канал, впадающий в пруд.

Информация о ЧП поступила в вечернее время. На место были стянуты все структуры. Поисковые работы проводили сотрудники МЧС России, противопожарной службы Челябинской области, спасатели Уральского учебного спасательного центра и Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы области, полиции, «скорой помощи».

Как сообщили в ГУ МЧС региона, тело ребенка обнаружили через полтора часа. Оно находилось в пятидесяти метрах от места падения в водоотводном канале.

Сейчас с родственниками работает психолог МЧС, а сотрудники полиции выясняют, как мальчик оказался в воде в такое время.

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