В Челябинской области спасатели помогли вытащить теленка из полыньи

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Брединском районе спасатели помогли вытащить теленка из полыньи. Вместе с мамой он гулял на реке по остаткам льда. Корова смогла дойти до берега, а несмышленый малыш провалился в полынью. Хозяева целый час пытались его вытащить, но безуспешно. Хорошо, что рядом оказались сотрудники МЧС, которые проводили противопаводковые работы.

— При следовании к гидропосту на очередной замер уровня воды, спасатели увидели на реке людей, машущих руками и зовущих на помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели привязали теленка и вытянули его на берег. Обессиленный бычок даже не сопротивлялся, но уже через некоторое время встал на ноги и побрел домой.

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