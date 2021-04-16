Возле театра драмы и горсада Пушкина в Челябинске сделают новую пешеходную дорожку

Прогулочная зона рядом с парком Пушкина должна появиться к августу 2021 года. Фото: администрация Челябинска.

В Советском районе Челябинска сделают дополнительную дорожку для прохода к театру драмы от трамвайной остановки. По словам главы района Владислава Макарова, это избавит людей от необходимости делать крюк и не придется спускаться по ступенькам к Театральной площади.

Сегодня с улицы Цвиллинга к театру можно пройти только в обход по Тимирязева, или через тропиночную сеть горсада Пушкина. Власти Советского района учли пожелания горожан и уже летом обещают создать удобную пешеходную зону. У парка по периметру детской площадки «Лукоморье» появится новый забор:

— Там будет сделано дополнительное озеленение, скамейки поставят, перголы, то есть деревянные навесы, и прочие оригинальные малые архитектурные формы. А еще качели диванного типа, урны — их много не бывает, и наружное освещение, чтобы никому не было страшно ходить в темное время суток, — объясняет Владислав Макаров.

Владислав Макаров рассказал о том, что изменится в районе этим летом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В самом детском городке появятся современный модульный туалет и новые аттракционы. Средств должно хватить и на установку, и на дальнейшее содержание.

С помощью проекта собираются решить еще одну насущную проблему. От драмтеатра в сторону Тимирязева пандусов или нет, или они установлены не по нормативам. И мамам с колясками или людям с ограниченными возможностями просто не проехать. Предполагается, что новая пешеходная зона будет с нужными уклонами, без множества ступенек.

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