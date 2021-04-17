В Челябинской области из-за коронавируса скончались девять человек

У одного из погибших пациентов коронавирус стал сопутствующим заболеванием Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 114 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 58 681.

Скончались 9 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерло 8 человек. Причиной смерти девятого пациента стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 119 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 52 973 человека. Под присмотром врачей остаются 3 164 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,949 миллиона человек. За прошедшие сутки — 7 527 теста.

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