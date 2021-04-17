Убийство парня в Челябинске попало на камеру видеонаблюдения домофона

Фото: камеры «Интерсвязи» / скриншот с видео

В Металлургическом районе Челябинска ночью, 17 апреля, произошло убийство молодого парня. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения домофона возле дома №195 на улице Аральской.

На кадрах видно, как двое мужчин подходят к сидящему на лавочке молодому человеку. Затем один из них начинает избивать его, а другой тем временем стоит в стороне и наблюдает за происходящим, держа в руке спиртное. Избиваемый парень сопротивления никакого не оказывал. В какой-то момент хулиган, который стоял в стороне, увидел камеру. И, чтобы происходящего не было видно, заслонил спиною объектив. Дальнейшее избиение уже происходило за кадром.

Труп молодого человека обнаружили под утро. Полицейские нашли нападавших по горячим следам. Оказалось, что они жили неподалеку. Момент задержания хулиганов также попал на камеру видеонаблюдения.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области давать комментарий по поводу произошедшего отказались.

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