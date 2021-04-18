В Челябинске появился шеринг электросамокатов

Это первый сервис шеринга электросамокатов в Челябинске. Фото: Telegram/Александр Егоров

У челябинцев появилось новое модное средство досуга. В городе запустили первый шеринг электросамокатов. Гаджеты расставили в разных частях города, их можно взять напрокат и оплатить поездку через мобильное приложение Urent или «Ситимобил». За разблокировку одного самоката нужно заплатить 50 руб., а стоимость дальнейшей поездки — 5 руб. в минуту. Чтобы прокатиться, нужно лишь отсканировать QR-код на руле.

Арендовать самокат можно через мобильное приложение Urent или «Ситимобил».

Сервис уже оценили не только горожане, но и местные власти.

— В этом фото прекрасно все! Типовая велопарковка Челябинска и шеринг самокатов! — написал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов в своем Instagram.

— Первые самокаты в Че. Вот и велопарковки пригодились, — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства области Александр Егоров в «Чате городской среды» в Telegram.

Егоров также анонсировал появление еще одного «самокатшеринга» и пообещал, что скоро весь центр Челябинска будет в электросамокатах.

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