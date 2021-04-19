Качели, площадки и гамаки: смотрим, как обустраивают березовую рощу за ледовой ареной «Трактор»

Скоро в роще появятся гамаки. Фото: cheladmin.ru

Березовая роща за ледовой ареной «Трактор» в Челябинске много лет была местом для прогулок жителей близлежащих домов. Но парк никак не был благоустроен. В прошлом году здесь начались работы. Что уже сделано и что планируют построить в этом году, рассказали в мэрии.

И детские площадки. Фото: cheladmin.ru

— В текущем году реализуются семь муниципальных контрактов на общую сумму более 17 млн. рублей. На сегодня полностью оборудована скейт-площадка, заканчивается монтаж оборудования для гамаков, начались подготовительные работы по строительству площадок для выгула собак и озеленению, — рассказал глава Калининского района Сергей Колесник.

Скейт-парк откроют вот-вот. Фото: cheladmin.ru

Он добавил, что большая часть средств будет потрачена на озеленение рощи: на 43,8 тыс. кв. метров высадят 113 деревьев, 1500 кустарников и более 2,5 тыс. многолетников.

Озеленением займутся вплотную. Фото: cheladmin.ru

В этом году построят спортивные и игровые площадки, две площадки для выгула собак, скейт-парк, гамаки, установят малые архитектурные формы по специальным проектам. В мэрии добавили, что дорожки в парке проложены по протоптанным тропинкам. Проект общей стоимостью в 24 млн руб. реализуется в два этапа, этот — заключительный. Все работы, по словам Колесника, планируют закончить 1 августа.

Озеленением займутся вплотную. Фото: cheladmin.ru

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