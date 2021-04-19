Самолет из Челябинска в Крым задержан на несколько часов

Вылет задержали из-за плохой погоды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске задерживается прилет самолета «Уральских авиалиний» из Симферополя вместо 16:30 в 19:45. Обратный рейс также вылетит с опозданием более чем на три часа — вместо 17:20 в 20:45.

— Из-за метеоусловий Симферополя прибытие самолета задерживается, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта Симферополя, борт уже вылетел.

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