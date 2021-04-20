Больше всего зарплата выросла в Кыштыме
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области выросла зарплата. Причем как номинальная, так и реальная, сообщает региональный минэкономразвития по ссылкой на данные Челябинскстата.
— За январь-февраль 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на Южном Урале по полному кругу организаций составила 39 133,5 руб., что на 5,6% больше уровня января-февраля 2020 года, — пояснили в ведомстве.
Реальная зарплата, та, в которой учитывается инфляция, тоже выросла — на 0,7% за год.
Самые большие в среднем зарплаты в отрасли информации и связи — 54 243,1 руб., в финансах и страховании — 53 589,4 руб., профессиональной, научной и технической — 50 154,6 руб.
Подсчитали эксперты и среднюю зарплату по крупным и средним организациям — 42 575 рублей.
Лидерами по величине стали:
— Пластовский муниципальный район — 71 456,6 руб.;
— Магнитогорский городской округ — 49 693,4 руб.;
— Варненский муниципальный район — 45 819,7 руб.
Наибольшим приростом отметились:
— Кыштымский городской округ — +18,7%;
— Сосновский муниципальный район — +14,9%;
— Кизильский муниципальный район — +9,6%.
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