Больше всего зарплата выросла в Кыштыме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области выросла зарплата. Причем как номинальная, так и реальная, сообщает региональный минэкономразвития по ссылкой на данные Челябинскстата.

— За январь-февраль 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на Южном Урале по полному кругу организаций составила 39 133,5 руб., что на 5,6% больше уровня января-февраля 2020 года, — пояснили в ведомстве.

Реальная зарплата, та, в которой учитывается инфляция, тоже выросла — на 0,7% за год.

Самые большие в среднем зарплаты в отрасли информации и связи — 54 243,1 руб., в финансах и страховании — 53 589,4 руб., профессиональной, научной и технической — 50 154,6 руб.

Подсчитали эксперты и среднюю зарплату по крупным и средним организациям — 42 575 рублей.

Лидерами по величине стали:

— Пластовский муниципальный район — 71 456,6 руб.;

— Магнитогорский городской округ — 49 693,4 руб.;

— Варненский муниципальный район — 45 819,7 руб.

Наибольшим приростом отметились:

— Кыштымский городской округ — +18,7%;

— Сосновский муниципальный район — +14,9%;

— Кизильский муниципальный район — +9,6%.

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