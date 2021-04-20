На пляже озера Тургояк в Челябинской области строят большую парковку

Парковку строят в рамках госпрограмм. Фото: администрация Миасса/vk.com
В Миассе около пляжа озера Тургояк начали строить большую парковку. Площадку уже отсыпали щебнем, сообщают в городской администрации.
— Работы по благоустройству проводятся в рамках программы «Формирование современной городской среды», — уточняют в мэрии. — Решение о парковке было принято на публичном голосовании.
По данным администрации проект разработала инициативная группа — в нем учтены все требования водоохранного законодательства, предусмотрена система водоотведения, установка освещения и видеонаблюдения, велопарковки и озеленения территории.
— Наконец-то, действительно удобно и машины вдоль дороги бросать не будут, и местным, и приезжим хорошо, — пишут миассцы в соцсетях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru