В Челябинске построят пешеходную дорогу от Цвиллинга до Театра драмы

Добраться до Театра Драмы можно будет по благоустроенному тротуару. Фото: t.me/kultura174

В Челябинске началось строительство пешеходной зоны от здания Обкома профсоюзов до театра драмы им. Н. Орлова. Об этом сообщает городское Управление культуры.

— Пешеходная зона пройдет через территорию детской площадки «Лукоморье» Городского сада им. А. С. Пушкина и обеспечит беспрепятственное движение от ул. Цвиллинга до театра драмы им. Н. Орлова, — уточнили в ведомстве.

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