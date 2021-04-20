В Челябинске пенсионер-велосипедист попал под колеса Lada

Мужчину увезли в больницу. Фото: ГИБДД Челябинска

Вчера, 19 апреля, в 12:00 напротив дома № 1/3 по улице Степана Разина 48-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил велосипедиста, который ехал попутно справа.

— В результате ДТП велосипедист — мужчина 1960 года рождения, получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в городской ГИБДД.

Пенсионер ехал попутно с машиной. Фото: ГИБДД Челябинска

ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

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