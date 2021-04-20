В Челябинске из ТРК «Алмаз» эвакуируют посетителей

В ТРК проходят учения. Фото: Google Карты
Сегодня, 20 апреля, утром из ТРК «Алмаз» в Ленинском районе эвакуируют посетителей. Об этом КП-Челябинск сообщили читатели. В МЧС по Челябинской области уточнили, что никакого ЧП — это учения.
— Проходят учения. Наши инспекторы вместе с огнеборцами отрабатывают навыки эвакуации, — сообщили в региональном МЧС.
Добавим, что в ТРК уже не раз проходила эвакуация, в том числе из-за задымления и по ложным сообщениям о взрывных устройствах.
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