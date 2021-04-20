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Здоровье20 апреля 2021 9:15

В Челябинской области за сутки коронавирус нашли у еще 113 человек

Региональный минздрав опубликовал свежую статистику
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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В регионе скончались 10 человек с коронавирусом

В регионе скончались 10 человек с коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области подтвердился коронавирус у 113 человек за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии зафиксировано 59 023 случая заболевания COVID-19. Минздрав Челябинской области опубликовал свежие данные.

Из больниц выписали 117 человек. Всего 53 321 пациент выздоровел и выписан из больниц. На лечении остаются 3132 человека. На утро 20 апреля скончались 10 человек с коронавирусом: восемь от COVID-19, двое — от других причин.

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