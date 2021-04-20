При этом 94% опрошенных считают себя воспитанными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинск оказался аутсайдером в рейтинге самых воспитанных городов России. К такому выводу пришло исследовательское агенство Zoom Market, которое провело социологический опрос. Рейтинг составили из 20 городов страны, а Челябинск занял 18 строчку.

Результаты исследования сложились, исходя из ответов горожан на вопросы об отношениях с людьми: как часто вы дослушиваете собеседника, учитываете ли интересы окружающих во время принятия решений, как часто уступаете место в автобусе и все в таком роде. При этом 94% опрошенных заявили, что считают себя воспитанными людьми.

Самыми воспитанными оказались жители Сибири — Томск и Новосибирск, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург.

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