При этом 94% опрошенных считают себя воспитанными
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Челябинск оказался аутсайдером в рейтинге самых воспитанных городов России. К такому выводу пришло исследовательское агенство Zoom Market, которое провело социологический опрос. Рейтинг составили из 20 городов страны, а Челябинск занял 18 строчку.
Результаты исследования сложились, исходя из ответов горожан на вопросы об отношениях с людьми: как часто вы дослушиваете собеседника, учитываете ли интересы окружающих во время принятия решений, как часто уступаете место в автобусе и все в таком роде. При этом 94% опрошенных заявили, что считают себя воспитанными людьми.
Самыми воспитанными оказались жители Сибири — Томск и Новосибирск, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург.
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