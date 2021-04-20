В Миассе Челябинской области обрушилась часть стены аварийного общежития

Площадь обрушения 8 квадратных метров. Фото: "Свободный Миасс"/vk.com
Сегодня, 20 апреля, в Миассе Челябинской области обрушилась кирпичная кладка стены общежития в переулке Автомеханический, 5а. Об этом сообщили в мэрии города.
На месте работает комиссия по ЧС. Фото: "Свободный Миасс"/vk.com
— Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания. Пункт временного размещения организован в школе № 14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания, — уточнили в администрации.
На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Дом признан аварийным, но не расселен. Фото: "Свободный Миасс"/vk.com
В базе регионального оператора капремонта значится, что дом 5а в переулке Автомеханический 1950 года постройки признан аварийным. В нем проживает 90 человек.
Обновлено в 12:20
Обрушенная часть стены — это места общего пользования — туалеты, сообщил директор МКУ «Управления ГОЧС» Валерий Карпунин.
В мэрии Миасса сообщили, что дом признали аварийным 18 августа 2015 года. Он стоит в планах на расселение на 2023 год. В доме прописано 140 человек, но проживает по факту 40. И всего восемь из них собственники, остальные — арендаторы.
— В пункт временного размещения на базе школы № 14 обратилось десять человек, среди них детей нет, — сообщили в мэрии.
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