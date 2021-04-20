Скорость 4G и уход в digital

Фото: предоставлено пресс-служба Tele-2

Жизнь на удаленке, общий переход в онлайн и рост нагрузки на сети – 2020 год сильно повлиял на работу мобильных операторов. Активность клиентов выросла в разы, а потому операторы были вынуждены в кратчайшие сроки обеспечить высокое качество своих услуг всем клиентам. О том, как изменилась телеком-индустрия и какие тренды меняют работу оператора связи, на онлайн-конференции рассказала директор челябинского филиала Tele2 Светлана Галилеева.

Перед началом беседы для журналистов сделали онлайн-экскурсию по офису компании: в оформлении интерьера «Челябинского штаба» Tele2 присутствует цвет маджента, олицетворяющий энергию и позитив. Спикер рассказала, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции сотрудники совмещают формат дистанционной работы с посещением офиса, выход на рабочее место происходит строго по графику.

Она также отметила, что пандемия оказала сильное влияние на телеком-отрасль в целом. Миллионы клиентов стали активнее использовать различные онлайн-сервисы и мобильные приложения, большая часть жизни перетекла в онлайн.

- В 2020 году объемы потребления интернет-трафика пользователями выросли на 55% по сравнению с предыдущим годом. При этом на 9% вырос голосовой трафик: находясь на самоизоляции, абоненты предпочитали слышать голоса собеседников. Мы были готовы к нагрузкам, поскольку начали развивать сеть там, где она востребована, заранее, не дожидаясь пика нагрузки. В итоге за минувший год у нас на 15% выросло количество базовых станций 4G, а 69% всех существующих станций прошли модернизацию, - говорит директор филиала Tele2 в Челябинске Светлана Галилеева. - Высокоскоростной 4G-интернет доступен для 99% жителей региона, сеть улучшена в пригородах и на наших озерах и горнолыжных курортах.

В компании Tele2 подчеркнули, что пандемия не нарушила планы по установке новых станций, а в апреле и мае прошлого года темпы строительства и модернизации значительно превысили предыдущие и последующие месяцы.

- Анализ обезличенных данных показал, что жители Южного Урала отправились на самоизоляцию в том числе и в удаленные районы региона. И именно там были построены новые базовые станции. В прошлом году высокоскоростной интернет стал доступен еще восьми тысячам жителей десяти населенных пунктов региона, - отметила директор челябинского филиала Tele2.

Светлана Галилеева рассказала, что в прошлом году количество заказов SIM-карт через интернет в регионе выросло на 40%, но даже после отмены самоизоляции онлайн-покупки не утратили свою популярность. В 2020 году компания Tele2 запустила ряд дистанционных сервисов: возможность бесконтактной покупки SIM-карт в салонах связи, доставка заказов из интернет-магазина Tele2 с помощью сервиса «Яндекс.Такси», возможность заказать SIM -карту не только в интернет-магазине оператора, но и на маркетплейсе Wildberries или купить в продуктовом магазине. При этом активировать симку можно без посещения салона связи через мобильное приложение.

- Также мы разработали специальный кинотариф «Везде онлайн» с включенной в него подпиской на сервис Wink, безлимитные звонки абонентам Tele2 по всей России и безлимит на TikTok на тарифе «Мой онлайн+», - добавила Светлана Галилеева, говоря о тренде на уход в онлайн.

Еще один тренд пандемийного периода – вторая волна цифровой грамотности и значительный прирост возрастных абонентов в базе.

- Число клиентов Tele2 в категории 60+ выросло до 15% в общей базе, и это вполне объяснимо: на самоизоляции у пожилых людей выросла потребность быть на связи с родными и близкими людьми. Абоненты старшего возраста активно осваивают YouTube и социальные сети, - подчеркнула Светлана Галилеева.

В заключении беседы руководитель челябинского филиала Tele2 поделилась планами на будущее. В 2021 году оператор продолжит развивать сеть, в том числе при поддержке регионального правительства в рамках программы субсидирования создания и модернизации инфраструктуры связи. Оператор по-прежнему будет развивать сети 4G и цифровые сервисы, чтобы в условиях постоянно растущего потребления мобильного трафика все пользователи были довольны качеством связи.

Материал предоставлен компанией Tele2