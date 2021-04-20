Алексей Текслер пригласил южноуральцев делиться идеями по изменению жизни

Россия - страна возможностей. Страна удивительной красоты. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

Конкурс «Моя страна — моя Россия» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Губернатор Челябинской области приглашает жителей региона участвовать в большом событии.

— Конкурс проводится уже в восемнадцатый раз, и с каждым годом собирает все больше участников и интересных авторских проектов. В 2020 году свои идеи на суд экспертов представили более 63 тысяч участников; 560 заявок поступило из Челябинской области. Это говорит о колоссальном творческом и интеллектуальном потенциале нашей молодежи, и, что самое важное — о горячем желании конкурсантов изменить жизнь в своих регионах и городах к лучшему, — говорит Алексей Текслер.

Конкурс — это инструмент для определения острых социально-экономических вопросов развития региона, выявления «проблемных точек». Плюс, это технология включения неравнодушной молодежи в тему развития территорий. Лучшим проектам гарантировано финансирование.

В прошлом году директор предприятия «Интерактивная Архитектура» Артем Немчинов из Челябинска завоевал I место в номинации «Мой город». Он представил проект парка, возведенного из светопроводящего бетона. Кресла и диваны зон отдыха из необычного материала оригинальны и безопасны.

Все подробности по участию — на сайте конкурса.

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