В Челябинской области начальницу отдела закупок крупного предприятия заподозрили в подкупе

Фото: Автомобильный завод «Урал»

В Миассе возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отдела закупок местного промышленного предприятия, подозреваемой в коммерческом подкупе от представителя бизнеса (часть 7 статьи 204 УК РФ). Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

Как сообщает СУ СКР региона, с декабря 2019 по апрель 2021 года подозреваемая получила от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме 170 тыс. рублей за предварительное сообщение ценового предложения для заключения контракта на поставку продукции.

По словам руководителя пресс-службы автозавода «Урал» Ольги Марины, на предприятии имеется структурное подразделение по выявлению превышения должностных полномочий или которое может повлечь ущерб для предприятия. В результате плановой проверки был выявлен данный факт. В настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудницы.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщил Владимир Шишков.

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