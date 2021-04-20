Житель Казани погиб в лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Авария произошла поздним вечером. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / скриншот с видео

Смертельная авария произошла в понедельник, 19 апреля, в 22:25 на 1553 км трассы М-5 в Челябинской области. 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречку и врезался в лобовую с машиной Great Wall под управлением 58-летнего мужчины. После столкновения кроссовер китайского производства вылетел в кювет и опрокинулся вверх дном.

— В результате ДТП водитель автомобиля Great Wall от полученных травм скончался в больнице. Один из его пассажиров, мужчина 1993 года рождения, госпитализирован. Все они жители города Казань и возвращались домой, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Водитель автомобиля Chevrolet является жителем Уфы. Он был госпитализирован в больницу. По данным ГИБДД, мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 2 раза.

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