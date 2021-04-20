Хулиганов, до смерти избивших челябинца перед камерой видеонаблюдения, отправили в СИЗО

У подъезда. где произошло ЧП, был установлен «умный домофон» Фото: кадр с видео

Двоих мужчин, до смерти избивших парня во дворе дома на Аральской, 195, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял сегодня, 20 апреля, Металлургический районный суд.

Напомним, ЧП произошло 17 апреля. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения домофона. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к сидящему на лавочке молодому человеку. Затем один из них начинает избивать его, а другой тем временем стоит в стороне и наблюдает за происходящим, держа в руке бутылку. При этом жертва сопротивления не оказывает. В какой-то момент хулиган, который стоял в стороне, увидел камеру и закрыл ее.

То, что было потом, осталось за кадром. Тело молодого человека обнаружили под утро. Полицейские нашли нападавших по горячим следам 18 апреля. Оказалось, что они жили неподалеку. Момент задержания хулиганов также попал на камеру видеонаблюдения.

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