Школу в Челябинске перевели на дистант после того, как там заболел коронавирусом учитель

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Школа №42, расположенная в Металлургическом районе Челябинска, уже две недели работает в дистанционном формате. Причиной этому стал коронавирус, который был выявлен у одного из учителей. В образовательном учреждении КП-Челябинск сообщили, что педагог не контактировал с учениками. Его сразу отправили на больничный.

Каникулы у школьников закончились 12 апреля. Но руководство образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора приняло решение перевести всех на удаленку, чтобы не рисковать. Эта вынужденная мера будет действовать до 22 апреля.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали 113 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 023.

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