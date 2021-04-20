Где в Челябинске отключат воду 21 апреля 2021: ищите свой дом

Вода во многих домах Челябинска будет отключена с 9:00 до 21:00 Фото: Дмитрий СМИРНОВ

21 апреля 2021 в Челябинске отключат воду в 115 многоквартирных домах, 11 административных зданиях, 100 частных домах, одной школе и семи детских садах. В микрорайоне Чурилово подрядчик ООО «Алмаз» будет вести работы по врезке нового участка водовода, который обеспечит стабильную подачу воды.

— Кроме того, специалистами МУП «ПОВВ» будут выполнены работы по устранению повреждения на водоводе в районе дома № 45 по улице Трашутина, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Работы будут вестись с 9:00 и до 21:00. Публикуем список челябинских домов, где отключат воду:

— ОПМС-42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

— Тяговая 1, 12а, 2;

— пер.10-й Лобинский 1, 2, 3, 3а;

— 2-я Эльтонская 16а, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63б, 63в, 65, 67, 69;

— Сергея Герасимова 21, 23, 25, 27, 29;

— 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

— Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

— Трашутина 9,11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45(д/с), 47, 49, 51;

— Конструктора Духова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

— Самохина 190;

— Хохрякова 21, 29.

Мэрия попросила жителей заранее запастись водой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru