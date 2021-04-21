В Челябинске водитель иномарки сбил пятилетнего велосипедиста и уехал с места ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне в 18:50 рядом с домом № 76 по улице Молодогвардейцев в Челябинске. Водитель Nissan сбил пятилетнего мальчика, которых ехал на велосипеде по двору. Ребенок упал на землю, а водитель автомобиля уехал с места ДТП.

— В результате происшествия травмы получил ребенок, рекомендовано амбулаторное лечение, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

К счастью, в одиночестве мальчик не остался — в момент аварии рядом с ним была мама. Что касается водителя, то он все еще не найден, проводится расследование.

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